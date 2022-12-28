- Дзюба не востребован даже в РПЛ, вряд ли он нужен Черчесову в "Ференцвароше". Черчесов мог давно пригласить Артема в Венгрию, если бы хотел. Но этого не произошло, Дзюба уехал в Турцию, - приводит комментарий Петржелы "РБ Спорт".
Артем Дзюбы является четырехкратным чемпионом России, также футболист возглавляет список лучших голеадоров чемпионатов России. Весной 2022 года Артем не договорился о новом контракте с "Зенитом" и покинул клуб, перейдя в турецкую команду "Адана Демирспор". За турков игрок забил всего 1 гол за 5 встреч. Дзюба не смог завоевать доверие главного тренера и перестал попадать в стартовый состав команды. В ноябре Артем и "Адана Демирспор" расторгли контракт по обоюдному желанию. Форвард находится в поисках нового клуба. Недавно СМИ сообщили, что "Торпедо" прекратило переговоры с Дзюбой.
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов вместе работал с Артемом в сборной России.
Петржела: Дзюба не нужен Черчесову в "Ференцвароше". Артем не востребован даже в РПЛ
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"