27-летний вратарь "Химок" Илья Лантратов подпишет контракт с московским "Локомотивом" со сроком действия 3 с половиной года, сообщают СМИ. По данным источника, соглашение голкипера с "железнодорожниками" будет действовать до лета 2026 года.
Ранее появилась информация, что 29 декабря "Локомотив" объявит о переходе из "Химок" вратаря Ильи Лантратова. В текущем сезоне голкипер провел за красно-черных 14 матчей Российской премьер-лиги, в которых пропустил 25 голов, 3 игры Лантратов завершил "всухую".
Источник: "Чемпионат"
Журналист Карпов: Лантратов перейдет в "Локомотив". Завтра игрок подпишет контракт с "железнодорожниками"
"Чемпионат": контракт Лантратова с "Локомотивом" будет действовать до лета 2026 года
По данным СМИ, голкипер "Химок" Илья Лантратов подпишет контракт с "Локомотивом" сроком на 3 с половиной года.
Фото: ФК "Химки"