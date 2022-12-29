"Лантратов переходит в "Локомотив"? Давайте, когда эта информация будет соответствовать действительности, мы подтвердим официально. Сейчас пока не о чем говорить", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" в ближайшие дни объявит о подписании Лантратова. Сообщалось, что контракт с голкипером "Химок" будет рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне 27-летний вратарь сыграл за подмосковный коллектив 14 матчей Российской Премьер-лиги, в которых пропустил 25 мячей.
Гендиректор "Химок" Оленев – о Лантратове в "Локо": сейчас говорить не о чем
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев отреагировал на информацию о переходе вратаря команды Ильи Лантратова в "Локомотив".
Фото: РПЛ