Как сообщают СМИ, 24-летний колумбиец Хорхе Карраскаль, выступающий на позиции атакующего полузащитника, не хочет покидать ЦСКА. Игрока все устраивает в клубе. И 7 января футболист приступит к подготовке ко второй части сезона РПЛ. По данным источника, у "армейцев" нет предложений по трансферу Карраскаля.
Хорхе Карраскаль в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей во всех соревнованиях. На счету футболиста 5 забитых мячей и 6 ассистов. Контракт колумбийца с "армейцами" рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Карраскаля, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро. Ранее Хорхе заявлял, что хотел бы сыграть за команду, участвующую в еврокубках.
ЦСКА в нынешнем розыгрыше РПЛ по итогам 17 сыгранных туров располагается на 5 месте. В активе команды Владимира Федотова 29 набранных очков.
Источник: Bobsoccer
Bobsoccer: Карраскаль не планирует уходить из ЦСКА. Клуб не получал предложений по колумбийцу
Колумбийский футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль не покинет московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА