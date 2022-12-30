– На мой взгляд, переход Лантратова в "Локомотив" – большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока. Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем "Локомотиву" Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков и Гильерме, который все еще никуда не ушел. Лантратов, что, будет третьим вратарем, – передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня московский "Локомотив" официально объявил о переходе в свой клуб 27-летнего российского голкипера Ильи Лантратова, который играл за подмосковные "Химки" с июля 2019 года, перейдя туда из воронежского "Факела". За "Химки" Илья успел отыграть 95 матчей, за которые он пропустил в сумме 127 мячей. 33 из этих матчей были "сухими" – без пропущенных мячей. Вторая команда Лантратова по количеству сыгранных матчей – вторая команда московского "Локомотива", за которую Илья отыграл 35 матчей – 34 пропущенных мячей и 14 "сухих" матчей. Лантратов является воспитанником футбольного клуба "Белгород", играл за "Салют Белгород", а в феврале 2014 года он перешел в "Локомотив-2". Летом 2016 года Илья Лантратов покинул вторую команду "Локомотива", перебравшись в ярославский "Шинник".
Кавазашвили: переход Лантратова в "Локомотив" – большая ошибка
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-голкипера "Химок" Ильи Лантратова в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"