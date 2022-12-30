Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
22:45
БрентфордНе начат
П1 2.01X 3.6П2 3.75
Ливерпуль
23:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.28X 6.4П2 10

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
19:00
МальоркаНе начат
П1 2.95X 2.7П2 3
Кадис
21:15
АльмерияНе начат
П1 2.22X 3.25П2 3.55
Сельта
21:15
СевильяНе начат
П1 2.31X 3.15П2 3.45
Вальядолид
23:30
Реал МадридНе начат
П1 6X 4.8П2 1.5
Реклама лига ставок Сделать ставку

Кавазашвили: переход Лантратова в "Локомотив" – большая ошибка

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-голкипера "Химок" Ильи Лантратова в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
– На мой взгляд, переход Лантратова в "Локомотив" – большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока. Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем "Локомотиву" Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков и Гильерме, который все еще никуда не ушел. Лантратов, что, будет третьим вратарем, – передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".

Напомним, что сегодня московский "Локомотив" официально объявил о переходе в свой клуб 27-летнего российского голкипера Ильи Лантратова, который играл за подмосковные "Химки" с июля 2019 года, перейдя туда из воронежского "Факела". За "Химки" Илья успел отыграть 95 матчей, за которые он пропустил в сумме 127 мячей. 33 из этих матчей были "сухими" – без пропущенных мячей. Вторая команда Лантратова по количеству сыгранных матчей – вторая команда московского "Локомотива", за которую Илья отыграл 35 матчей – 34 пропущенных мячей и 14 "сухих" матчей. Лантратов является воспитанником футбольного клуба "Белгород", играл за "Салют Белгород", а в феврале 2014 года он перешел в "Локомотив-2". Летом 2016 года Илья Лантратов покинул вторую команду "Локомотива", перебравшись в ярославский "Шинник".


Кавазашвили Лантратов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Эмери: посмотрим, насколько Мартинес психологически готов сыграть с "Тоттенхэмом". Ему придется заново адаптироваться
Кавазашвили: Чеферин или ФИФА дали Дюкову какую-то успокаивающую таблетку
Переход в Азию, к счастью, оказался блефом. РФС решил не убивать российский футбол 5
Дюков: и неделю, и полгода назад в УЕФА не хотели терять РФС. Иначе они бы сами приняли решение об исключении
Mundo Deportivo: "Аль-Наср" хочет, чтобы Бускетс перешел к ним уже этой зимой. Клуб сделал испанцу крупное предложение
Месси – спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Мбаппе – 3-й
Дюков: ФИФА и УЕФА настроены найти решение и дать возможность российским клубам и сборным играть 8
Дюков – о гарантиях со стороны АФК: они готовы, у нас нет оснований им не доверять 1
Хави: зимнее трансферное окно будет достаточно спокойным для "Барселоны". Я доволен нынешним составом
Галактионов: Пиняев и Глушенков уже сегодня могут дать "Локо" качественную конкуренцию в атаке, приносить результат
Кавазашвили: переход Лантратова в "Локомотив" – большая ошибка 2
Агент Дивеева: переговоры с ЦСКА идут, это непростой процесс
Журналист Егоров: сборная России, вероятно, потеряла шанс участвовать на ЧМ-2026 1
Агент Оздоева: клубы интересуются, какой у Магомеда контракт, – можно попасть в гранд 1
Галактионов: "Локомотив" ищет центрального защитника. Сбалансируем состав опытными игроками