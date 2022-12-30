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Терюшков: решение РФС - политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА

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Бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал решение РФС не запускать процесс перехода в АФК.
Фото: ТАСС
"Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист", - цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, ранее на нескольких исполкомах РФС обсуждался возможный выход России из состава УЕФА и переход в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что об этом решении может быть объявлено до конца года. В итоге РФС не объявил о переходе, сославшись на необходимость дополнительных консультаций с представителями УЕФА и ФИФА.


Терюшков РФС
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