"Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист", - цитирует Терюшкова Sport24.
Напомним, ранее на нескольких исполкомах РФС обсуждался возможный выход России из состава УЕФА и переход в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что об этом решении может быть объявлено до конца года. В итоге РФС не объявил о переходе, сославшись на необходимость дополнительных консультаций с представителями УЕФА и ФИФА.
Терюшков: решение РФС - политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА
Бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал решение РФС не запускать процесс перехода в АФК.
Фото: ТАСС