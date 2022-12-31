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Петржела: желаю Семаку стать главным тренером сборной – лучший тренер России это заслужил

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в 2023 году.
Фото: Getty Images
"Желаю российскому футболу вернуться в еврокубки, "Зениту" — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной. На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил", - цитирует наставника Sport24.

"Зенит" завершил первую часть чемпионата России на первом месте в турнирной таблице. Питерцы записали себе в актив 42 очка по итогам 17-ти туров.

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года – под его руководством сине-бело-голубые на протяжении четырех сезонов подряд становились чемпионами РПЛ.


Петржела Зенит Семак
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