"Желаю российскому футболу вернуться в еврокубки, "Зениту" — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной. На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил", - цитирует наставника Sport24.
"Зенит" завершил первую часть чемпионата России на первом месте в турнирной таблице. Питерцы записали себе в актив 42 очка по итогам 17-ти туров.
Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года – под его руководством сине-бело-голубые на протяжении четырех сезонов подряд становились чемпионами РПЛ.
Петржела: желаю Семаку стать главным тренером сборной – лучший тренер России это заслужил
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в 2023 году.
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