"Конечно, Бальде готов напомнить о себе всему миру игрой в "Спартаке". Кейта сделает все возможное, чтобы помочь «Спартаку» завоевать трофеи в 2023 году", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, после перехода в "Спартак" минувшей осенью Бальде оказался вынужден отбывать дисквалификацию за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри".
27-летний нападающий успел провести 1 матч Российской Премьер-лиги, выйдя на поле во втором тайме матча 8 тура РПЛ против "Зенита" вместо Михаила Игнатова.
Агент Бальде: Кейта напомнит всему миру о себе игрой в "Спартаке"
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, высказался об окончании дисквалификации сенегальца.
Фото: ФК "Спартак"