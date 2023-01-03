- Интрига есть всегда. Как говорят: 99% нет, но 1% всегда остается. Много было примеров, когда после зимней паузы команда почему-то не показывала тот футбол, который демонстрировала в первом круге. А кто-то усиливается и показывает совсем другие результаты. Всё возможно. Во всяком случае, хочется надеяться, что интрига будет в борьбе за чемпионство, а на него претендовать будут как можно больше команд, - передает слова Юрана "Чемпионат".
По итогам осенней части сезона турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет петербургский "Зенит", который неизменно становился чемпионом страны на протяжении четырех последних лет. В активе сине-бело-голубых 42 очка после 17 сыгранных матчей. Второе место занимает московский "Спартак", набравший 36 очков. Тройку лидеров чемпионата с 35 набранными очками замыкает "Ростов". Идущие на четвертом и пятом местах московские "Динамо" и ЦСКА набрали по 29 очков в 17 матчах.
Юран: хочется надеяться, что в борьбе за чемпионство РПЛ будет интрига, а претендентов будет как можно больше
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран ответил на вопрос о наличии интриги в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: "Чемпионат"