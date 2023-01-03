Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов может покинуть свой прост и сосредоточиться на работе в "Локомотиве", сообщают СМИ. По данным источника, такой вариант развития событий рассматривают в РФС в связи с тем, что специалист будет существенно загружен в команде, которая борется за выживание в РПЛ.
Сообщается, что окончательное решение будет принято после обсуждения с самим Галактионовым и подготовки его замены, при этом новым наставником молодежной сборной с высокой вероятностью станет специалист, уже работающий в системе РФС.
13 ноября 2022 года "Локомотив" официально объявил о назначении наставника сборной России U21 Михаила Галактионова на пост главного тренера клуба на правах совмещения, ранее он совмещал эти должности в российской молодежке и "Пари Нижнем Новгороде".
Источник: "РБ Спорт"
Галактионов может покинуть молодежную сборную России и сосредоточиться на работе с "Локомотивом"
По данным СМИ, в РФС рассматривается вариант с уходом со своего поста главного тренера сборной России U21 Михаила Галактионова.
Фото: РИА Новости