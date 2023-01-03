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Червиченко: Ловрен уже староват для "Зенита", хорошо, что выручили какие-то деньги

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал переход центрального защитника "Зенита" Деяна Ловрена в "Лион".
Фото: Getty Images
- А чему здесь удивляться? Ловрен отыграл неплохо на чемпионате мира. Для "Зенита" он уже староват. Уже хорошо, что за него получили какие-то деньги. "Зениту" по-любому надо омолаживать команду. Их проблема в том, что нет скорости сзади. У них опытные защитники, но не очень быстрые, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее официальные интернет-ресурсы петербургского "Зенита" объявили о переходе во французский "Лион" капитана команды в первой части текущего сезона - 33-летнего центрального защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена. Сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В текущем сезоне Ловрен сыграл за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах (1 гол и 1 результативный пас), а также выступил в составе сборной Хорватии на Чемпионате мира-2022 в Катаре.


Зенит Лига 1 Лион Ловрен Российские трансферы Червиченко
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