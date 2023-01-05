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Точилин может войти в тренерский штаб "Пари НН"

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Александру Точилину предложили войти в тренерский штаб Артема Горлова в "Пари НН".
Фото: ФК "Сочи"
По данным источника, новый наставник "Пари НН" Артем Горлов хочет видеть в своем штабе двух помощников. Одним из которых является Александр Точилин. Специалист пока взял паузу на размышление. Второй кандидат – ассистент главного тренера в женском ЦСКА Тимур Шипшев.

Александр Точилин в сезоне 2018/2019 смог вывести Сочи из ФНЛ в РПЛ. В этом сезоне Александр формально был наставником "Сочи" из-за того, что у Вадима Гаранина не было необходимой лицензии. Южная команда ушла на зимний перерыв, расположившись на 9 строчке, набрав 25 баллов после 17 туров. По итогам первой половины сезона руководство "барсов" решило произвести рокировку в тренерском штабе и назначило новым наставником Курбана Бердыева.

Источник: "РБ Спорт"


Точилин Горлов Пари НН
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