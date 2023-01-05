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Джикия: Абаскаль придал уверенность мне и всем ребятам, в предыдущие сезоны "Спартаку" этого не хватало

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Центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
Фото: Getty Images
- Чем Абаскаль отличается от предыдущих тренеров "Спартака"? Не хочу сравнивать. Могу сказать одно: он придал уверенность и мне, и всем ребятам. Заставил нас поверить в свои силы. В предыдущие сезоны этого не хватало. Понятно, что уверенность появляется, когда ты выигрываешь. Если идут поражения, тренеру тяжело убедить команду поверить в себя, - цитирует Джикию "СЭ".

33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен на должность главного тренера московского "Спартака" 10 июня 2022 года после ухода предыдущего наставника красно-белых - 49-летнего на тот момент итальянца Паоло Ваноли. Под руководством Абаскаля москвичи уступили петербургскому "Зениту" в матче за Суперкубок России (0:4), в чемпионате страны набрали 36 очков в 17 матчах и занимают второе место, а на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России набрали 13 очков в 6 матчах и вышли в верхнюю сетку плей-офф с первого места в квартете с "Крыльями Советов", "Зенитом" и "Факелом".


Спартак Абаскаль Джикия
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