– Подтверждаю: интерес со стороны "Атлетико" очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль, – приводит слова Родригеса "РБ Спорт".
Контракт колумбийского атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля с московским ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Действующее соглашение было заключено в июле 2022 года. Карраскаль перешел в стан "армейцев" из аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт". До полноценного перехода Хорхе выступал за ЦСКА на правах аренды в течение нескольких месяцев. В текущем сезоне Карраскаль провел за "армейцев" 16 матчей в РПЛ, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего колумбийца в 9 миллионов евро.
Агент Карраскаля: интерес "Атлетико" очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль
Футбольный агент Мартин Родригес подтвердил заинтересованность мадридского "Атлетико" в услугах полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Фото: "Матч ТВ"