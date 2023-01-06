– Абаскаль проделывает отличную работу. Команда демонстрирует хороший футбол, – передает слова Карреры "РБ Спорт".
Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен на должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2022 года. Абаскаль заключил с красно-белыми контракт сроком до лета 2024 года. Во главе "Спартака" Гильермо уже успел провести 24 матча. Красно-белые по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги идут вторыми в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. При Массимо Каррере "Спартак" становился чемпионом России.
Каррера: Абаскаль проделывает отличную работу в "Спартаке"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о работе нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: "СЭ"