"На сегодняшний момент я пока работаю в "Сочи". Есть ли вероятность, что я останусь в "Сочи"? Пока не знаю. Еще не вышли из отпуска. Что касается, «Нижнего Новгорода», то мне предложений не поступало", - цитирует тренера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что видеть Точилина в своем тренерском штабе хочет новый главный тренер "Пари НН" Артем Горлов.
"Сочи" по итогам осенней части сезона Российской Премьер-лиги идет на девятом месте в турнирной таблице. Южане набрали 25 очков после 17-ти туров национального первенства.
Точилин: от "Пари НН" мне предложений не поступало
Тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал слухи о возможности войти в тренерский штаб "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: РИА Новости