– У меня много сомнений. Думаю, у Хлусевича очень светлое будущее. Не считаю, что Тавареш будет лучше Даниила, – передает слова Камоцци Metaratings.
Напомним, что португальского флангового защитника "Бенфики" Томаша Тавареша связывают с переходом в московский "Спартак". Нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль знаком с этим футболистом лично по совместной работе в швейцарском "Базеле", из которого Абаскаль и перебрался в московский клуб. Даниил Хлусевич играет за "Спартак" с января 2022 года. Игрок перешел в московский клуб из тульского "Арсенала". В текущем сезоне Хлусевич провел 20 матчей за красно-белых в РПЛ и Кубке России, не забил ни одного мяча, отдал три результативных передачи. Действующий контракт Даниила со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года.
Камоцци: не считаю, что Тавареш будет лучше Хлусевича. У Даниила очень светлое будущее
Бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о том, стоит ли красно-белым подписывать Томаша Тавареша из "Бенфики".
Фото: ФК "Спартак"