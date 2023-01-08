Как сообщают СМИ, руководство московского "Локомотива" было заинтересовано в переходе 29-летнего россиянина Николая Комличенко, выступающего на позиции центрального нападающего. "Железнодорожники" вели переговоры с представителями футболиста, но получили отказ. Россиянин предпочитает остаться в "Ростове". Также , по данным источника, к Комличенко есть интерес из чемпионата Турции.
Николай Комличенко в этом сезоне провел за "Ростов" 20 игр во всех соревнованиях, в которых смог отличиться 8 раз. Контракт Николая с южанами рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Комличенко, по данным авторитетного аналитического сайта Transfermarkt, составляет 5 млн евро. Ранее "Локомотив" провел ряд трансферов российский игроков. Ряды команды пополнили Сергей Пиняев, Максим Глушенков и из Химок пришел голкипер Илья Лантратов.
Источник: РБ Спорт
"РБ Спорт": "Локомотив" хотел приобрести Комличенко. Николай отказался от перехода
Московский "Локомотив" был заинтересован в трансфере форварда "Ростова" Николая Комличенко.
Фото: РПЛ