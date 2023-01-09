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Кухарчук: девять игроков "Химок", в том числе и я, ищем новый клуб. Это правда

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Полузащитник подмосковных "Химок" Илья Кухарчук прокомментировал информацию о поиске нового клуба.
Фото: ФК "Химки"
– Это правда, девять игроков "Химок", в том числе и я, ищем себе новый клуб, – передает слова Кухарчука "Чемпионат".

Напомним, что сегодня один из источников ("РБ Спорт") сообщил о том, что Илья Кухарчук расторг контракт с "Химками" и готовится к переходу в московское "Торпедо". Еще ранее "Чемпионат" подтвердил информацию от российского журналиста Сергея Ильева о том, что подмосковный клуб зимой покинут сразу девять футболистов, на которых не рассчитывает ни главный тренер Спартак Гогниев, ни руководство клуба. Сам Илья Кухарчук переходил в "Химки" в январе 2019 года. За все время в подмосковной команде Кухарчук отыграл ровно 100 матчей, забив 20 мячей и отдав 14 голевых передач.


Кухарчук Химки РПЛ
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