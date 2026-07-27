Аршавин отреагировал на возможный трансфер Бориско в ЦСКА

- Потеря Андраде для них более значима, чем потеря Бориско. "Балтика" с приемлемым вратарём и той же обороной так же бы играла. Так что Бориско надо уверенно продавать и вообще не думать. Ничего не случится, если "Балтика" займёт 10-е место, - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Ранее появилась информация, что ЦСКА принял решение активировать пункт о выкупе Бориско. Сообщалось, что сумма сделки может составить 180 миллионов рублей. По информации СМИ, футболист уже прошёл медосмотр для перехода в ЦСКА, а официально о сделке могут объявить в ближайшие дни.