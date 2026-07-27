Сын капитана красно-белых Романа Зобнина Роберт успешно прошёл отбор и стал воспитанником клуба. Как сообщила пресс-служба академии, юный футболист будет заниматься в команде игроков 2016 года рождения.
Таким образом, Роберт пошёл по стопам своего отца, который уже десять лет защищает цвета "Спартака". За основную команду московского клуба Зобнин провёл более трёхсот матчей, записав на свой счёт 23 забитых мяча и 22 раза ассистировал партнёрам. До перехода в стан красно-белых полузащитник выступал за московское "Динамо".
Сын Зобнина зачислен в академию "Спартака"
Академия "Спартака" пополнилась ещё одним представителем известной футбольной семьи.
Фото: ФК "Спартак"