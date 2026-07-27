Казанцы уже направили обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС, которая должна дать оценку решению арбитра. Эпизод произошёл на 18-й минуте встречи с "Краснодаром". После вмешательства VAR главный судья пересмотрел момент и показал Рожкову прямую красную карточку, посчитав, что защитник локтем попал в лицо форварду "быков" Хуану Боселли.
Несмотря на быстрый гол Мирлинда Даку, удержать преимущество казанцам не удалось. Ещё до перерыва Боселли восстановил равенство, а после отдыха хозяева забили ещё дважды - отличились Никита Кривцов и Кристиан.
Во втором туре Премьер-Лиги "Рубин" отправится в гости к "Акрону".
"Рубин" подал жалобу в ЭСК РФС из-за удаления Рожкова
Казанский "Рубин" решил оспорить удаление защитника Ильи Рожкова в стартовом туре нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"