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Орлов: Бердыеву надо спасти "Сочи", но это будет для него не так сложно. Он уже тренировал половину игроков

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
– Думаю, руководители, которые звали Гаранина в "Сочи", просто не очень хорошо подумали о том, кого приглашали. И Бердыеву надо сейчас спасти команду. Но там половина игроков играли под его руководством, исправить ситуацию будет не так сложно. К тому же, Бердыев и с тренерским штабом уже определился, – цитирует Орлова "РБ Спорт".

Футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении Курбана Бердыева новым главным тренером команды в течение зимней паузы, на которой сейчас находится Российская премьер-лига. Чемпионат России возобновится только в начале марта 2023 года, а сейчас команды отправляются на тренировочные сборы для подготовки к возобновлению сезона. По итогам семнадцати сыгранных туров текущего сезона РПЛ "Сочи" идет на девятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. Летом 2022 года сочинский клуб возглавил Вадим Гаранин, руководивший командой несколько месяцев в дуэте с Александром Точилиным, который по итогу не вошел в новый штаб Курбана Бердыева. До лета 2022 года "Сочи" возглавлял Владимир Федотов, который по итогам предыдущего сезона занял второе место в РПЛ. Сейчас Федотов работает с ЦСКА.


Орлов Бердыев Сочи
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