Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
ПармаНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Захарян: РФС может перейти в Азию? У меня с "Челси" будет европейская Лига чемпионов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Фото: ФК "Динамо"
– РФС может перейти в Азию? У меня с "Челси" будет европейская Лига чемпионов. Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда, – передает слова Захаряна Sport24.

Напомним, что российский полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян уже был близок к переходу в лондонский "Челси" летом 2022 года. Обе стороны признались, что вели активные переговоры, были на пороге соглашения, но сделку не удалось осуществить из-за сложностей, связанных с переводом средств на счет английского клуба. На днях один из источников (известный инсайдер Фабрицио Романо) сообщал о том, что "Челси" сохраняет интерес к Захаряну. Контракт Арсена с московским "Динамо" на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года. Сейчас его команда готовится к отправлению на зимние тренировочные сборы. Сегодня игроки "Динамо" проходили медосмотр.


Захарян РФС АФК Челси
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Григорий Иванов: Дзюбе и Глушакову нужно играть в больших клубах. "Урал" - не большой клуб. Думаю, нам они не подойдут
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Захарян: мыслей менять спортивное гражданство сейчас нет
Foot Mercato: "Арсенал" близок к покупке Мудрика. Общая сумма трансфера составит 100 млн евро
Аршавин – о возможной работе в "Спартаке": надеюсь, там адекватные люди и меня не позовут в эту команду 5
Журналист Силва: запросы Роналду в России мог потянуть только "Зенит", и то при условии, если бы они играли в ЛЧ
"СЭ": Промес пропустит сбор "Спартака" по медицинским показателям 1
Гвардиола – о Бэйле: фантастическая карьера. Теперь он может стать невероятным гольфистом
Захарян: новости о "Челси" не давят, но от разговоров об этом я устал
Бушманов: отсутствие Промеса на сборах никак не повлияет на "Спартак"
Генсек РФС: хотели продолжить сотрудничество с Галактионовым, но понимаем, что совмещать "Локомотив" со сборной сложно 3
Журналист Ильев: Ломовицкий и Самошников полетели на сбор с "Рубином", несмотря на интерес к ним от клубов РПЛ
Агент Уткина: Даниилом интересуются клубы из Бельгии, Франции и Турции 1
Захарян: РФС может перейти в Азию? У меня с "Челси" будет европейская Лига чемпионов 8
Фердинанд: Кейн ничего не выиграет с "Тоттенхэмом". "Манчестер Юнайтед" должен побороться за Харри