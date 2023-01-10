– РФС может перейти в Азию? У меня с "Челси" будет европейская Лига чемпионов. Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда, – передает слова Захаряна Sport24.
Напомним, что российский полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян уже был близок к переходу в лондонский "Челси" летом 2022 года. Обе стороны признались, что вели активные переговоры, были на пороге соглашения, но сделку не удалось осуществить из-за сложностей, связанных с переводом средств на счет английского клуба. На днях один из источников (известный инсайдер Фабрицио Романо) сообщал о том, что "Челси" сохраняет интерес к Захаряну. Контракт Арсена с московским "Динамо" на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года. Сейчас его команда готовится к отправлению на зимние тренировочные сборы. Сегодня игроки "Динамо" проходили медосмотр.
Захарян: РФС может перейти в Азию? У меня с "Челси" будет европейская Лига чемпионов
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Фото: ФК "Динамо"