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Спортдиректор "Крыльев" - об интересе к Кангве: информация не соответствует действительности

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на информацию о желании клуба подписать полузащитника "Црвены Звезды" Кингса Кангву.
Фото: "Арсенал Тула"
"Правда ли, что "Крылья" сделали предложение по покупке полузащитника "Црвены Звезды" Кангвы? Информация не соответствует действительности", — цитирует функционера "Чемпионат".

Сегодня в СМИ появилась информация, что "Крылья" рассматривают возможность подписания Кангвы из "Црвены Звезды". Сообщалось, что самарцы уже направили в сербский коллектив предложение о трансфере.


Крылья Советов Кангва Црвена Звезда
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