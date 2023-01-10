"Правда ли, что "Крылья" сделали предложение по покупке полузащитника "Црвены Звезды" Кангвы? Информация не соответствует действительности", — цитирует функционера "Чемпионат".
Сегодня в СМИ появилась информация, что "Крылья" рассматривают возможность подписания Кангвы из "Црвены Звезды". Сообщалось, что самарцы уже направили в сербский коллектив предложение о трансфере.
Спортдиректор "Крыльев" - об интересе к Кангве: информация не соответствует действительности
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на информацию о желании клуба подписать полузащитника "Црвены Звезды" Кингса Кангву.
Фото: "Арсенал Тула"