– В "Сочи" были детали, которые я сделал не так, как должен был. Это моменты, связанные с деталями тренировочного процесса, принципами взаимоотношений в команде, – приводит слова "РБ Спорт".
Российский специалист Вадим Гаранин был назначен тренером футбольного клуба "Сочи" в июне 2022 года. В общей сумме во главе сочинской команды Гаранин успел провести 23 матча. Он работал в тренерском дуэте с Александром Точилиным, так как сам не имел соответствующей тренерской квалификации. Сейчас "Сочи" возглавил уже новый специалист – Курбан Бердыев, известный по работе в РПЛ с "Ростовом" и "Рубином". Вадим Гаранин, в свою очередь, близок к возвращению в красноярский "Енисей", который представляет Первую лигу (ранее – Футбольная национальная лига).
Гаранин: в "Сочи" были детали, которые я сделал не так, как должен был
Бывший тренер "Сочи" Вадим Гаранин рассказал о периоде работы в черноморском клубе и проблемах, с которыми он столкнулся.
Фото: "СЭ"