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Гончаренко – о Fan ID: это тот случай, когда все должны прислушаться к болельщикам

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко поделился мнением о введении паспорта болельщика.
Фото: ФК "Урал"
"Сейчас тот случай, когда все должны прислушаться к болельщикам, чтобы найти компромисс ? упростить это всё… Мои чувства, когда вижу на матче 2000 фанатов? Очень плохие. Надо идти друг другу навстречу, чтобы вернуть всех на стадионы", - цитирует тренера "Чемпионат".

Напомним, начиная с лета, обязательным условием для посещения матчей Российской Премьер-лиги стало оформление Fan ID. В ответ на введение этого закона болельщики ряда клубов национального первенства объявили о решении бойкотировать матчи чемпионата.

"Урал" по итогам первой части текущего сезона Премьер-лиги занимает 10-е место в таблице – екатеринбуржцы набрали 21 балл в 17-ти турах.


Урал Гончаренко Fan ID
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