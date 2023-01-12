"Сейчас тот случай, когда все должны прислушаться к болельщикам, чтобы найти компромисс ? упростить это всё… Мои чувства, когда вижу на матче 2000 фанатов? Очень плохие. Надо идти друг другу навстречу, чтобы вернуть всех на стадионы", - цитирует тренера "Чемпионат".
Напомним, начиная с лета, обязательным условием для посещения матчей Российской Премьер-лиги стало оформление Fan ID. В ответ на введение этого закона болельщики ряда клубов национального первенства объявили о решении бойкотировать матчи чемпионата.
"Урал" по итогам первой части текущего сезона Премьер-лиги занимает 10-е место в таблице – екатеринбуржцы набрали 21 балл в 17-ти турах.
Гончаренко – о Fan ID: это тот случай, когда все должны прислушаться к болельщикам
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко поделился мнением о введении паспорта болельщика.
Фото: ФК "Урал"