Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
23:00
ВильярреалНе начат
П1 2.8X 3.25П2 2.65

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
23:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.06X 3.6П2 3.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.11X 3.35П2 3.7
Реклама лига ставок Сделать ставку

Овчинников: у других вратарей могут быть яркие игровые периоды, но добраться до уровня Акинфеева - невозможно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказался о голкипере "армейцев" Игоре Акинфееве.
Фото: РПЛ
- Стабильнее всех вратарей в России играет Акинфеев? Я всегда говорил: "Есть Игорь Акинфеев и все остальные". Он обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей. У них могут быть яркие игровые периоды, они могут блестяще играть весь сезон, но добраться до уровня Акинфеева — невозможно, - высказался Овчинникова ютуб-канал "Коммент.Шоу".

36-летний воспитанник и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев с родной командой выигрывал множество трофеев, в том числе в активе Игорь есть европейский титул – Кубок УЕФА. Акинфеев является шестикратным чемпионом России, также футболист 6 раз поднимал над головой Кубок России. Со сборной России вратарь добился самых высоких результатов в 21 веке. В 2009 году Акинфеев вместе с командой взял бронзовые медали Евро-2008, а в 2018 году вышел в 1/4 финала ЧМ-2018. Летом 2022 года Игорь в матче против "Сочи" (3:0) отыграл свой 300-й матч на ноль.

В этом сезоне Акинфеев сыграл в 18 матчах во всех соревнованиях за ЦСКА, в которых пропустил 19 мячей. На счету Игоря 5 "сухих" матчей.


Акинфеев Овчинников ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Сычевого: до перехода в "Крылья" Владимиром интересовалась "Севилья"
Николич: "Локомотив" в сложной ситуации, но переход в "Бешикташ" - правильный шаг для Баринова
Иньеста – об уходе из "Барселоны": верное решение на спортивном и на семейном уровне
Черевченко – о Баринове в "Бешикташе": хороший европейский клуб – это шаг вперед
Агент Коновалова: нет такого, что Ваня стремится играть в России. Он хочет продолжить карьеру в Европе
Аршавин: я бы хотел, чтобы интриги не было вообще и "Зенит" уверенно побеждал в РПЛ 3
В "Спартак" наконец приезжает замена для Жиго. Кто такой Алексис Дуарте? 5
Камоцци: не знаю, кто привел Мевлю, но у него нет того уровня, чтобы играть за "Спартак" 1
Рианчо – об отсутствии Промеса на сборе "Спартака": это большая потеря, лучшие всегда должны быть с командой
Роналду: выигрывать титулы – это всегда что-то особенное. Считаю, что трофеи важнее голов
Российский полузащитник Прокопьев забил первый мяч за болгарский "Ботев". Ранее Михаил выступал за медийный клуб "Амкал" 1
Овчинников: у других вратарей могут быть яркие игровые периоды, но добраться до уровня Акинфеева - невозможно 3
Sky Sports: "Ньюкасл" сделал предложение Депаю о переходе
Григорий Иванов: провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия — погода, гостиницы, поля — в Эмиратах лучше 1
Парагвайский клуб "Серро Портеньо" объявил о переходе Дуарте в "Спартак" 8