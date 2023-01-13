- Стабильнее всех вратарей в России играет Акинфеев? Я всегда говорил: "Есть Игорь Акинфеев и все остальные". Он обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей. У них могут быть яркие игровые периоды, они могут блестяще играть весь сезон, но добраться до уровня Акинфеева — невозможно, - высказался Овчинникова ютуб-канал "Коммент.Шоу".
36-летний воспитанник и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев с родной командой выигрывал множество трофеев, в том числе в активе Игорь есть европейский титул – Кубок УЕФА. Акинфеев является шестикратным чемпионом России, также футболист 6 раз поднимал над головой Кубок России. Со сборной России вратарь добился самых высоких результатов в 21 веке. В 2009 году Акинфеев вместе с командой взял бронзовые медали Евро-2008, а в 2018 году вышел в 1/4 финала ЧМ-2018. Летом 2022 года Игорь в матче против "Сочи" (3:0) отыграл свой 300-й матч на ноль.
В этом сезоне Акинфеев сыграл в 18 матчах во всех соревнованиях за ЦСКА, в которых пропустил 19 мячей. На счету Игоря 5 "сухих" матчей.
Овчинников: у других вратарей могут быть яркие игровые периоды, но добраться до уровня Акинфеева - невозможно
Экс-тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказался о голкипере "армейцев" Игоре Акинфееве.
Фото: РПЛ