"Во-первых, клуб хорошо стоит на ногах. Во-вторых, у них хороший подбор тренеров, структура, традиции и болельщики. Убежден, что "Локомотив" не вылетит. Я прогнозирую "железнодорожникам" место под солнцем в следующем сезоне", — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.
"Локомотив" завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-лиги в зоне стыковых матчей – после 17 туров красно-зеленые имеют в активе 13 очков и занимают 14 место в турнирной таблице. По ходу чемпионата в клубе сменился главный тренер – в начале октября Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку, а в середине ноября "железнодорожники" объявили о назначении на пост наставника Михаила Галактионова.
Б. Игнатьев: "Локомотив" хорошо стоит на ногах. Прогнозирую им место под солнцем в следующем сезоне
Экс-тренер "Локомотива" Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах столичного клуба.
Фото: ФК "Торпедо"