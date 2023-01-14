В матче с "Ювентусом" Хвича Кварацхелия забил один мяч и отдал две голевые передачи. Теперь на его счету 14 результативных действий (7+7) в 15 матчах Серии А. Больше только у его партнера – форварда Виктора Осимхена (12+3).
Во вчерашней игре с "Ювентусом" Осимхен оформил дубль, забив по мячу в обоих таймах. Помимо Кварацхелии и Осимхена забитыми мячами вчера отличались Ррахмани и Элмас. Победа над "Ювентусом" позволила "Наполи" еще увереннее закрепиться на первом месте в Серии А. Теперь команда Лучано Спаллетти оторвалась от ближайших преследователей в лице "Ювентуса" и "Милана" на 10 очков. У вторых остается матч в запасе, который состоится сегодня. Команда Стефано Пиоли сыграет на выезде с "Лечче". Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени.
Кварацхелия по итогам вчерашнего матча с "Ювентусом" вышел на 2-е место в Серии А по системе гол+пас
Грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия забил гол и отдал два ассиста в матче 18-го тура Серии А с "Ювентусом" (5:1), став вторым лидером чемпионата по результативным действиям.
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