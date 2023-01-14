- Могу ли я перейти в "Спартак" или ЦСКА? Никогда не говори никогда. Все может быть. Нет такого, что категорически куда-то не перейду. Буду ли готов рассмотреть предложения от "Спартака" и ЦСКА? Думаю, да, - приводит слова Сулаквелидзе Sport24.
21-летний россиянин Георгий Сулаквелидзе, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел всего 1 матч за главную команду "Динамо". В основном, хавбек выступает за "Динамо-2" во Второй лиге. На счету футболиста 2 гола и 2 ассистентских действия в 8 встречах за свой клуб. Контракт Георгия с московским коллективом завершается летом этого года. Рыночная стоимость Сулаквелидзе, по данным авторитетного аналитического сайта Transfermarkt, составляет 225 тысяч еро.
Игрок "Динамо" Сулаквелидзе: нет такого, что категорически куда-то не пойду. Рассмотрю предложения от "Спартака" и ЦСКА
Футболист "Динамо" Георгий Сулаквелидзе высказался по поводу возможного перехода в другой клуб.
Фото: ФК "Динамо"