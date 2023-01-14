«Слуцкий качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы – тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место. Правда ли, что Слуцкий хотел несколько раз уйти? Да", - приводит слова Яровинского "РБ Спорт".
Напомним, в ноябре прошлого года Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина". Он возглавлял казанцев с 2019 года. Под его руководством "Рубин" сначала вышел в еврокубки в сезоне 2020/21, а в следующем сезоне вылетел в Первую лигу.
До "Рубина" Слуцкий тренировал нидерландский "Витесс", английский "Халл Сити", сборную России, ЦСКА, "Крылья Советов", ФК "Москва" и "Уралан".
Спортивный директор "Рубина": Слуцкий качественно делал свою работу. Он несколько раз хотел уйти
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский оценил работу Леонида Слуцкого в качестве главного тренера клуба.
Фото: ФК "Рубин"