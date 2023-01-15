– В декабре от "Динамо" поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия, возможно, с прицелом на лето. Квеквескири хорошо проявил себя в РПЛ. Интерес со стороны "Динамо" логичен – воспитанник, от и до прошел академию и всегда рассматривал этот клуб в качестве приоритетного варианта. "Динамо" узнало, какие цифры прописаны в контракте, за сколько можно забрать Ираклия. Ведем диалог дальше, – цитирует Кигинько "РБ Спорт".
Российский опорный полузащитник Ираклий Квеквескири играет за воронежский "Факел" с лета 2022 года. За этот клуб в текущем сезоне он успел провести 18 матчей – 15 в Российской премьер-лиге и три в Кубке России, на его групповой стадии, где всего каждой командой было сыграно по шесть матчей. В рамках чемпионата России Квеквескири забил три мяча, получил четыре желтых карточки. Контракт Ираклия с воронежским "Факелом" рассчитан до 30 июня 2023 года. До "Факела" Ираклий играл за "СКА-Хабаровск", "Арарат Москва", "Алашкерт" и прочие команды. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость 32-летнего полузащитника в 350 тысяч евро. Больше всего матчей в своей карьере Квеквескири провел за "СКА-Хабаровск" – 126, в течение которых он забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.
Представитель Квеквескири: от "Динамо" был запрос в декабре. Ведем диалог с ними
Спортивный юрист Дмитрий Кигинько подтвердил информацию об интересе московского "Динамо" к полузащитнику "Факела" Ираклию Квеквескири.
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