Российский журналист и инсайдер Иван Карпов поделился деталями интереса московского "Торпедо" к 34-летнему нападающему Артему Дзюбе в своем телеграм-канале.
Напомним, что вчера один из источников (российский журналист Терлецкий) сообщил о том, что Артем Дзюба едет на сборы московского "Торпедо", которые проходят в Турции. Дзюба находится в статусе свободного агента с начала ноября 2022 года, когда он расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который Артем перешел в августе прошлого года. Последней командой, за которую Дзюба играл в РПЛ, является "Зенит", из которого Артем ушел по окончании предыдущего сезона в связи с закончившимся контрактом. "Торпедо" по итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона РПЛ замыкает турнирную таблицу. До спасительной зоны стыковых матчей – семь очков.
Журналист Карпов: Дзюба не едет на сборы вместе с "Торпедо", но вероятность перехода Артема в этот клуб существует
Российский нападающий Артем Дзюба пока не отправляется на зимние сборы московского "Торпедо", но все еще может стать игроком "автозаводцев".