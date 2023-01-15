"Я представляю объедение отечественных тренеров. У нас единое мнение — нужно приложить все силы, чтобы остаться в Европе. Квота Европы в 2,5 раза больше, чем в Азии. Если нас забанят, то сделают это везде", — цитирует функционера "СЭ".
Напомним, российские клубы и сборные не играют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, начиная с весны 2022 года. Международные организации объявили о временном отстранении команд России от соревнований, которые они организовывают.
Таким образом, сборная России пропустила завершившийся чемпионат мира 2022, а также не была допущена к жеребьевке отбора на Евро-2024. Клубы РПЛ не участвуют в нынешнем розыгрыше еврокубков.
Гершкович: РФС нужно приложить все силы, чтобы остаться в УЕФА. Квота Европы в 2,5 раза больше, чем в Азии
Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о возможном выходе союза из состава УЕФА.
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