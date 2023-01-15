"Дивеев – лидер защиты ЦСКА после ухода Игнашевича и Березуцких? Конечно. Игорь — сильнейший центральный защитник России на данный момент. Говорю ему, конечно: "Год-два и ты уже будешь вторым после меня" (смеется)", - цитирует игрока Sport24.
Лукин является воспитанником академии ЦСКА. Он дебютировал в основном составе столичного клуба в конце августа 2022 года в матче Кубка России против "Торпедо".
Также 18-летний футболист успел провести 1 матч в текущем сезоне Российской Премьер-лиги. Он вышел в стартовом составе на московское дерби с "Локомотивом" в 15-м туре (1:0).
Игрок ЦСКА Лукин: говорю Дивееву – год-два и ты уже будешь вторым после меня
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о роли в команде Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА