Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ЭльчеНе начат
П1 1.96X 3.4П2 4.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
СампдорияНе начат
П1 2.28X 3.2П2 3.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Балахнин: Сперцян и Байрамян должны вызываться в сборную Армении, несмотря на назначение Петракова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин считает, что Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян должны вызваться в сборную Армении, несмотря на назначение украинца Александра Петракова главным тренером.
Фото: Getty Images
– Надо у Петракова спрашивать, будет ли он вызывать Байрамяна и Сперцяна в сборную Армении. Он многое наговорил на Россию, будучи тренером сборной Украины. Языком надо меньше болтать, это было бы для него полезнее. Сейчас он столкнется с пророссийскими людьми в Армении, их там много. Как бы ему не надрали кое-что в этой стране. По спортивному принципу Байрамян и Сперцян должны вызываться в сборную, – цитирует Балахнина "РБ Спорт".

Напомним, что украинский специалист Александр Петраков был назначен главным тренером сборной Армении по футболу пару дней назад, 14 января 2023 года. До этого Петраков долгое время работал в различных сборных Украины: основной, до 17-ти лет, до 20-ти лет, до 18-ти лет и т.д. 6 августа 2022 года Александру исполнилось 65 лет.

Армянские полузащитники Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян играют в российском чемпионате, представляют российские команды "Краснодар" и "Ростов". За сборную Армению к этому моменту Сперцян провел 13 матчей, забил три мяча. Дебют Эдуарда за национальную команду состоялся 31 марта 2021 года. Байрамян отыграл 21 матч за сборную Армении, забил два мяча. Хорен дебютировал за сборную 5 сентября 2020 года.


Балахнин Петраков Сборная Армении Сперцян Байрамян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: у Головина есть цель уехать в АПЛ, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам
Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ "Интера" 2
Экс-арбитр Вилков: Дзюба может стать судьей. Правила подучит, и готов 3
Агент: Лунев останется в "Байере" до лета на 99, 9 процентов
Агент Сафонов: в России есть игроки не хуже Мудрика. Просто их надо как-то раскручивать
Главного тренера "Салернитаны" уволили после поражения 2:8 от "Аталанты"
Юран: Глушаков найдет новый клуб быстрее Дзюбы. В "Химках" Денис всегда пахал наравне со всеми. От футбола он не устал
"РБ Спорт": Точилин перейдет на работу в селекционный отдел "Сочи"
Салихова – о словах Камоцци про Хвичу: клубы РПЛ никогда не продадут игрока в "Спартак", чтобы не усиливать конкурента 3
Галактионов: все новички "Локомотива" хорошо адаптировались. Все друг друга знают, пересекались в РПЛ, в сборных России
Балахнин: Сперцян и Байрамян должны вызываться в сборную Армении, несмотря на назначение Петракова 1
Юран: поставил бы пять миллионов рублей на победу "Зенита" в РПЛ 3
Бушманов: подписывать Дзюбу – большой риск. Но "Торпедо" находится в такой безнадежной ситуации, что может рискнуть 1
Мойзес: беру пример с Алабы. Наши ситуации схожи. Его приглашали в Мадрид крайним защитником, но он стал центральным 2
Лукин: люблю жестких защитников. Мне импонируют ван Дейк, Рамос и Мальдини. Меня самого в команде сравнивали с Нестой 1