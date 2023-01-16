– Надо у Петракова спрашивать, будет ли он вызывать Байрамяна и Сперцяна в сборную Армении. Он многое наговорил на Россию, будучи тренером сборной Украины. Языком надо меньше болтать, это было бы для него полезнее. Сейчас он столкнется с пророссийскими людьми в Армении, их там много. Как бы ему не надрали кое-что в этой стране. По спортивному принципу Байрамян и Сперцян должны вызываться в сборную, – цитирует Балахнина "РБ Спорт".
Напомним, что украинский специалист Александр Петраков был назначен главным тренером сборной Армении по футболу пару дней назад, 14 января 2023 года. До этого Петраков долгое время работал в различных сборных Украины: основной, до 17-ти лет, до 20-ти лет, до 18-ти лет и т.д. 6 августа 2022 года Александру исполнилось 65 лет.
Армянские полузащитники Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян играют в российском чемпионате, представляют российские команды "Краснодар" и "Ростов". За сборную Армению к этому моменту Сперцян провел 13 матчей, забил три мяча. Дебют Эдуарда за национальную команду состоялся 31 марта 2021 года. Байрамян отыграл 21 матч за сборную Армении, забил два мяча. Хорен дебютировал за сборную 5 сентября 2020 года.
Балахнин: Сперцян и Байрамян должны вызываться в сборную Армении, несмотря на назначение Петракова
Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин считает, что Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян должны вызваться в сборную Армении, несмотря на назначение украинца Александра Петракова главным тренером.
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