- Получилось бы у Артема в судействе? Физические данные у него хорошие.У Дзюбы получилось бы в судействе. Правила подучит, и готов. Главное — желание. – приводит мнение Вилкова Sport24.
Россиянин Артем Дзюба, выступающий на позиции центрального нападающего, пребывает в статусе свободного агента, так как в начале ноября досрочно прекратил сотрудничество с клубом из турецкой Суперлиги "Адана Демирспор". По данным СМИ, лучший бомбардир в сборной России предлагает свои услуги различным российским клубам. Сейчас сообщается, что Дзюба близок к переходу в московское "Торпедо".
Российский судья Михаил Вилков долгое время работал в РПЛ, но весной 2021 года после ряда ошибок был пожизненно отстранен от судейства.
Экс-арбитр Вилков: Дзюба может стать судьей. Правила подучит, и готов
Бывший рефери Михаил Вилков поделился мнением о том, смог бы Артем Дзюба стать судьей.
Фото: ФК "Адана Демирспор"