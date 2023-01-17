- Тема с Fan ID для меня архисложная. Лично я паспорт болельщика не оформлял. Честно говоря, как мне кажется, нам необходимо проработать принципы подобных мер. На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол - можно. Я вот этого никак не могу понять. Необъяснимо. Нам всем должны объяснить, почему так происходит. Решение о введении Fan ID принималось, но не обсуждалось. Есть сторона, которая принимает эту санкцию, а есть сторона, которая не принимает. Как мне кажется, нужно искать определенный компромисс, причем как можно быстрее, - передает слова Непомнящего "Чемпионат".
В весенней части сезона-2022/2023 на всех стадионах Российской премьер-лиги будет введена в действие система персонализированной идентификации болельщиков, широко известная как Fan ID. По замыслу разработчиков системы, для посещения матчей чемпионата России каждому любителю футбола нужно будет оформить специальный цифровой паспорт, который может быть заблокирован в случае подозрения на противоправные действия зрителя без судебного решения. Фанаты всех клубов РПЛ, кроме грозненского "Ахмата", объявили о бойкоте матчей с применением Fan ID. В осенней части сезона система действовала на пяти стадионах лиги - в Ростове-на-Дону, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге, в результате чего посещаемость на этих аренах резко снизилась по сравнению с прошлыми сезонами без ковидных ограничений.
Непомнящий: решение о введении Fan ID принималось, но не обсуждалось. На хоккей и баскетбол можно, на футбол - нельзя
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказал мнение о введении в РПЛ системы персонализированной идентификации болельщиков Fan ID.
Фото: РИА Новости