- Могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях. Турецкая лига - это серьезное испытание, однако Дмитрий - парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова, - передает слова Черчесова "СЭ".
Ранее появилась информация о трансферном интересе турецкого "Бешикташа" к 26-летнему опорному полузащитнику московского "Локомотива" и сборной России Дмитрию Баринову. Генеральный директор стамбульского клуба подтвердил официальный запрос по Баринову в "Локомотив", однако, по данным СМИ, "железнодорожники" не готовы отпустить его в это трансферное окно. В текущем сезоне на счету футболиста 20 матчей за красно-зеленых во всех турнирах, 1 гол и 1 результативный пас, его оценочная трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Черчесов: чемпионат Турции - серьезное испытание, но Баринов парень с характером
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе в турецкий "Бешикташ" опорного полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: РПЛ