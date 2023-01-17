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Р.Билялетдинов: между Гулиевым и Гогниевым состоялся серьезный разговор по душам, но драки не было

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Помощник главного тренера "Химок" Ринат Билялетдинов прокомментировал появившуюся информацию о драке между Аязом Гулиевым и наставником команды Спартаком Гогниевым.
Фото: Getty Images
- Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драки и ничего такого не было. Это все плод чьей-то фантазии, - приводит комментарий Билялетдинова "РБ Спорт".

Сегодня СМИ сообщили о том, что между 26-летним россиянином Аязом Гулиевым, выступающим на позиции центрального хавбека, и наставником "Химок" Спартаком Гогниевым случился конфликт, который чуть не перерос в драку. Подмосковный коллектив проводит подготовку в возобновлению РПЛ в Турции.

Аяз Гулиев в этом сезоне поучаствовал в 12 встречах за "Химки", в которых отметился 1 ассистентским действием. Контракт российского хавбека с красно-черными завершается летом 2024 года. "Химки" по итогам первой половины сезона российского первенства располагаются на 15 месте. Команда Гогниева 12 очков после 17 сыгранных туров.


Химки Билялетдинов Р. Гогниев Гулиев
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