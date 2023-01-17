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Гендиректор "Сочи" Рубашко: мы не интересуемся Черышевым

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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на появившуюся информацию о том, что клуб хочет приобрести российского футболиста Дениса Черышева.
Фото: IPA
- Черышев в "Сочи"? Мы не интересуемся этим игроком. Это слухи, - приводит комментарий Рубашко "РБ Спорт".

32-летний российский вингер Денис Черышев защищает цвета "Венеции", представляющей второй по силе итальянский чемпионат. Воспитанник мадридского "Реала" оформил 3+1 по системе гол плюс пас в 10 играх за свой новый клуб. Сейчас футболист восстанавливается от травмы. Соглашение Черышева с коллективом из Италии рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость Дениса, по данным авторитетного финансово-аналитического сайта Transfermarkt, составляет 1,5 млн евро. По данным СМИ, "Венеция" из-за полученной травмы задумалась о продаже игрока, "Сочи" и "Торпедо" являются претендентами на россиянина.

"Венеция" по итогам 20 туров серии Б с 20-ю очками располагается в зоне вылета, занимая 18 место. "Сочи" в зимнюю паузу поменял наставника, теперь команду возглавляет двукратный чемпион России Курбан Бердыев. Сочинский коллектив после 17 сыгранных туров располагается на 9-й строчке.


Сочи Венеция Рубашко Черышев
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