- Черышеву уже 32 - долго стали играть футболисты. Раньше уже в 30 "на пенсию" отправляли. Но я не знаю, как и сколько игр Черышев провел в Италии. Но, если интересуются "Сочи" и "Торпедо", то, наверное, его агент уже лыжи намылил. Так что здесь ничего удивительного нет. То есть переберется в Россию и еще, может быть, поиграет. В таких командах он может поиграть, но уже, наверное, без особого энтузиазма. Думаю, что большого эффекта от его игры не будет. Ну, возможно, в первое время немного встрепенется. А так, думаю, от него уже мало что можно потребовать, а он мало что может дать.
Но, если он хочет перейти сюда, то, наверное, хочет немножко продлить свою карьеру в футболе, немножко еще и подзаработать. А так, куда ему деваться? В Европе своих футболистов навалом, а тренером там не устроишься.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: Черышев мог бы поиграть в таких командах, как "Сочи" или "Торпедо", но уже без особого энтузиазма
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с корреспондентом Rusfootball.info мнением об информации по поводу интереса "Сочи" и "Торпедо" к российскому полузащитнику "Венеции" Денису Черышеву.
Фото: Global Look Press