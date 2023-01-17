Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Пономарев: Черышев мог бы поиграть в таких командах, как "Сочи" или "Торпедо", но уже без особого энтузиазма

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с корреспондентом Rusfootball.info мнением об информации по поводу интереса "Сочи" и "Торпедо" к российскому полузащитнику "Венеции" Денису Черышеву.
Фото: Global Look Press
- Черышеву уже 32 - долго стали играть футболисты. Раньше уже в 30 "на пенсию" отправляли. Но я не знаю, как и сколько игр Черышев провел в Италии. Но, если интересуются "Сочи" и "Торпедо", то, наверное, его агент уже лыжи намылил. Так что здесь ничего удивительного нет. То есть переберется в Россию и еще, может быть, поиграет. В таких командах он может поиграть, но уже, наверное, без особого энтузиазма. Думаю, что большого эффекта от его игры не будет. Ну, возможно, в первое время немного встрепенется. А так, думаю, от него уже мало что можно потребовать, а он мало что может дать.

Но, если он хочет перейти сюда, то, наверное, хочет немножко продлить свою карьеру в футболе, немножко еще и подзаработать. А так, куда ему деваться? В Европе своих футболистов навалом, а тренером там не устроишься.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Сочи Торпедо Черышев Пономарев
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Спартак" согласовал с "Бенфикой" трансфер Тавареша. Медосмотр состоится на этой неделе 1
"Рубин" объявил об уходе спортивного директора Яровинского
Mundo Deportivo: Депай согласовал контракт с "Атлетико"
Пономарев: Черышев мог бы поиграть в таких командах, как "Сочи" или "Торпедо", но уже без особого энтузиазма 1 эксклюзив
Сычевой: вопрос смены гражданства ради выступления в Бундеслиге не обсуждался. Не слышал о предложениях из Германии
"РБ Спорт": Промес провел тренировку с молодежной командой "Спартака" в манеже
Булыкин - о предложении "Бешикташа" по Баринову: "Локомотиву" стоит уменьшить цену. Ссориться с игроком тоже не следует 1 эксклюзив
М. Кержаков: если бы не футбол, то пошел бы работать на завод 4
Сычевой: вариант с переходом в "Црвену Звезду" действительно был, но я решил, что мне пока еще хочется поиграть в России 1
"Чемпионат": "Торпедо" - единственный вариант для Дзюбы. Форвард готов пойти на понижение зарплаты ради перехода 2
Журналист Джейкобс: "Барселона" требует за Рафинью более 100 млн евро из-за стоимости перехода Мудрика в "Челси" 1
"Чемпионат": "Торпедо" намерено подписать контракт с Дзюбой в ближайшие дни. В переходе заинтересован лично Геркус 2
Гендиректор "Бешикташа": мы ждем решения "Локомотива" и ответ по поводу стоимости Баринова
Глушаков: планирую в ближайшее время определиться с командой
Глава пресс-службы "Спартака": контракты с новичками юридически защищены