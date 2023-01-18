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Данни: если Дзюба перейдет в "Торпедо", то обязательно забьет много голов

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Экс-капитан "Зенита" Мигель Данни высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в "Торпедо".
- Если Дзюба перейдет в "Торпедо", это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьет много голов, - приводит мнение Данни "СЭ".

Вчера СМИ сообщили, что 34-летний российский форвард Артем Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшее время может перебраться в стан московского "Торпедо". Форвард готов снизить свои зарплатные требования ради перехода, так как вариант с "автозаводцами" является единственным вариантом продолжения карьеры. "Торпедо" после 17 сыгранных туров забило всего 7 мячей и располагается на 16 месте с таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. С приходом нового главного тренера Андрея Талалаева команда провела 5 матчей и не забила ни одного гола.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России и вторым бомбардиром в истории "Зенита". Мигель Дании и россиянин вместе играли за "Зенит" с 2015 под 2017 годы.


Данни Торпедо Дзюба
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