- Если Дзюба перейдет в "Торпедо", это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьет много голов, - приводит мнение Данни "СЭ".
Вчера СМИ сообщили, что 34-летний российский форвард Артем Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшее время может перебраться в стан московского "Торпедо". Форвард готов снизить свои зарплатные требования ради перехода, так как вариант с "автозаводцами" является единственным вариантом продолжения карьеры. "Торпедо" после 17 сыгранных туров забило всего 7 мячей и располагается на 16 месте с таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. С приходом нового главного тренера Андрея Талалаева команда провела 5 матчей и не забила ни одного гола.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России и вторым бомбардиром в истории "Зенита". Мигель Дании и россиянин вместе играли за "Зенит" с 2015 под 2017 годы.
Данни: если Дзюба перейдет в "Торпедо", то обязательно забьет много голов
Экс-капитан "Зенита" Мигель Данни высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в "Торпедо".