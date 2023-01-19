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Агент Фомина: нельзя сказать, что Даниил доиграет этот сезон в "Динамо"

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Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал возможный уход своего клиента, полузащитника Даниила Фомина, из московского "Динамо".
Фото: Global Look Press
– Можно ли сказать, что этот сезон Даниил точно доиграет в "Динамо"? Нет, нельзя так сказать. Упорные слухи же не зря ходят. Случится ли трансфер этой зимой? Да, но давайте не бежать впереди паровоза, – передает слова агента Sport24.

Ранее в определенных источниках сообщалось об интересе некоторых европейских клубов к полузащитнику московского "Динамо" Даниилу Фомину, который играет за бело-голубых с августа 2020 года. До "Динамо" Даниил представлял футбольный клуб "Уфа". В текущем сезоне Фомин отыграл за "Динамо" 22 матча – 16 в РПЛ и шесть в Кубке России, на его групповой стадии.

На счету у Даниила три забитых мяча и четыре результативных передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Даниил Фомин является капитаном московского "Динамо". Этот статус он получил летом 2022 года, после прихода в клуб нового главного тренера – Славиши Йокановича.


Фомин Динамо РПЛ
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