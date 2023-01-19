По данным источника, "Спартак" выплатил игроку компенсацию по контракту до конца текущего сезона. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Мевли является американская лига (MLS), сезон в которой стартует в феврале-марте.
Напомним, что московский "Спартак" объявил о расторжении контракта со словенским центральным защитником вчера, 18 января 2023 года, на своих официальных ресурсах. Миха Мевля играл за красно-белых с сентября 2022 года, перебравшись в Москву в статусе свободного агента, но провел всего лишь семь матчей за московский клуб в текущем сезоне – четыре в Российской премьер-лиги и три в Кубке России, на его групповой стадии. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость 32-летнего защитника в 600 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Спартак" выплатил Мевле компенсацию до конца контракта. Словенец близок к уходу в МЛС
Стали известны условия расторжения контракта между московским "Спартаком" и словенским защитником Михой Мевлей.
Фото: ФК "Спартак"