"Новости об интересе к Гойковичу - слухи? Верно, мы после приобретения Ильи Агапова поиск центральных защитников не ведем", - приводит слова Мовсесьяна "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Оренбурга" Ренато Гойковичу. Эту информацию подтверждал агент боснийца Ромео Филипович.
Ренато Гойкович выступает за "Оренбург" с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с клубом истекает летом текущего года.
Глава селекции ЦСКА: новости об интересе к Гойковичу из "Оренбурга" - слухи. Не ведем поиск центральных защитников
Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян опроверг информацию об интересе "армейцев" к защитнику "Оренбурга" Ренато Гойковичу.
Фото: ФК "Оренбург"