- Никакого конкретного оффера от того или иного клуба нет. Ведем переговоры о новом контракте, - передает слова Мовсесьяна Matchtv.ru.
Ранее появилась информация о трансферном интересе со стороны одного из турецких клубов к 23-летнему центральному защитнику московского ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву. В текущем сезоне на счету Дивеева 12 матчей за клуб во всех турнирах, 1 забитый гол и 1 результативный пас. 17 сентября 2022 года в матче 10 тура РПЛ против "Торпедо" (0:1) футболист получил тяжелую травму - перелом голени, из-за которой пропустил оставшиеся матчи осенней части сезона.
Спортивный директор ЦСКА: ведем с Дивеевым переговоры о новом контракте
Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию об интересе одного из турецких клубов к центральному защитнику Игорю Дивееву.
Фото: ПФК ЦСКА