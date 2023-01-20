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Спортивный директор ЦСКА: ведем с Дивеевым переговоры о новом контракте

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Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию об интересе одного из турецких клубов к центральному защитнику Игорю Дивееву.
Фото: ПФК ЦСКА
- Никакого конкретного оффера от того или иного клуба нет. Ведем переговоры о новом контракте, - передает слова Мовсесьяна Matchtv.ru.

Ранее появилась информация о трансферном интересе со стороны одного из турецких клубов к 23-летнему центральному защитнику московского ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву. В текущем сезоне на счету Дивеева 12 матчей за клуб во всех турнирах, 1 забитый гол и 1 результативный пас. 17 сентября 2022 года в матче 10 тура РПЛ против "Торпедо" (0:1) футболист получил тяжелую травму - перелом голени, из-за которой пропустил оставшиеся матчи осенней части сезона.


ЦСКА Дивеев Российские трансферы
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