"Участие президента РФС Александра Дюкова в заседании исполкома УЕФА планируется в очном формате", - приводит ответ службы коммуникаций РФС "Матч ТВ".
Ближайшее заседание исполкома УЕФА состоится в следующую среду, 25 января, в Швейцарии.
Напомним, с февраля прошлого года российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В конце декабря появилась информация, что РФС рассматривает возможность выхода из состава УЕФА и переход в азиатскую футбольную конфедерацию, но в итоге вопрос был отложен.
Президент РФС Дюков очно примет участие в заседании исполкома УЕФА
Служба коммуникаций РФС сообщила, что Александр Дюков будет принимать участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА.
Фото: ТАСС