"Какая задачи ставятся перед Бердыевым? Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место. Способен ли "Сочи" бороться за медали? Такая задача стоит", - цитирует Ротенберга "СЭ".
Напомним, "Сочи" официально объявил о назначении Курбана Бердыева 25 декабря. Последним местом работы специалиста был иранский "Трактор", который он покинул ради возвращения в РПЛ. Бердыев не работал в РПЛ с 2019 года, когда во второй раз покинул казанский "Рубин". Также он тренировал "Ростов". В августе прошлого года Курбану Бекиевичу исполнилось 70 лет.
Президент "Сочи" Ротенберг: цель Бердыева - выигрывать каждый матч. Стоит задача бороться за медали
Президент "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о том, какие цели команда ставит на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Сочи"